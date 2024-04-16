Волгоградские призывники отправились в места прохождения службы

Перед отправкой всех призывников осмотрели врачи разных профилей — окулист, стоматолог, терапевт, хирург, невролог, психиатр и отоларинголог. Молодые солдаты прошли также дактилоскопическое исследование, профессионально-психологический отбор. Всем выдан комплект необходимой формы одежды по сезону и определенного цвета, согласно роду войск, обувь, средства личной гигиены и сумки для переноски вещей. На всем пути следования для команды призывников организовано медицинское сопровождение, а за безопасность отвечают военные полицейские.