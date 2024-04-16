Волгоградские призывники отправились в места прохождения службы

Перед отправкой всех призывников осмотрели врачи разных профилей — окулист, стоматолог, терапевт, хирург, невролог, психиатр и отоларинголог. Молодые солдаты прошли также дактилоскопическое исследование, профессионально-психологический отбор. Всем выдан комплект необходимой формы одежды по сезону и определенного цвета, согласно роду войск, обувь, средства личной гигиены и сумки для переноски вещей. На всем пути следования для команды призывников организовано медицинское сопровождение, а за безопасность отвечают военные полицейские.
Каждый призывник вместе с военным билетом получил специальные персональные электронные карты, на которых содержатся подробные сведения о нем, в том числе и биометрические данные. Для правильного и своевременного обеспечения денежным довольствием каждый получил банковские карты.
«20 молодых волгоградцев будут проходить военную службу по призыву в объединениях Южного военного округа, — рассказали в военном комиссариате Волгоградской области. — Никто из призывников не будет направлен в зону специальной военной операции или в новые регионы России».
В частях уже проведены специальные сборы с офицерским и сержантским составом, на которых командиры изучили особенности работы с призывниками и получили рекомендации по правилам работы с личным составом. Молодым солдатам предстоит пройти курс начальной военной подготовки, изучить основы военного дела, выполнить упражнения начальных стрельб из стрелкового оружия. После принятия воинской присяги новобранцев распределят по подразделениям для дальнейшего прохождения военной службы.
Напомним, что весенняя призывная кампания в нашей стране продлится до 15 июля.