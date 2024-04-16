Смольный опубликовал адреса 40 торговых точек по официальной продаже корюшки

Сезон их работы по реализации путинной рыбы стартовал 15 апреля и продлится до 31 мая.
В частности, как сообщили в КИО, продажа корюшки будет организована на городских участках, предоставленных предпринимателям в соответствии с заключенными договорами под сезонную торговлю. Торговые точки размещены во всех районах Петербурга. Их адреса — на сайте комитета.
В Смольном также напомнили, что реализация путинной рыбы может осуществляться и в другое время в течение года с использованием передвижных средств развозной торговли, а также в формате ярмарок.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что свежую корюшку начали продавать в Петербурге с прошлой недели. Цена на рыбу в некоторых местах превышает 1000 рублей за килограмм.