Общение в интернете и онлайн-покупки: в метро появился поезд «Кибербезопасность»

«Мы поддерживаем социальные проекты по поручению Сергея Собянина. Совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подготовили тематический поезд, в котором каждый пассажир сможет узнать, как защитить свои данные в интернете. Мы уже запускали брендированные составы и с другими партнерами, в них пассажиры получали советы от спасателей, а также рекомендации в области финансов», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Дизайн поезда разработали специалисты Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Состав оформили в ярких цветах с изображением футуристичных персонажей. Каждый из его вагонов посвятили определенной тематике, например общению в интернете, путешествиям и онлайн-покупкам. Пассажиры узнают, из скольких символов должен состоять безопасный пароль, почему важно вовремя обновлять приложения на своих устройствах, а также о том, какие данные стоит вводить при совершении интернет-покупок. Все рекомендации написали в доступной и краткой форме, а также адаптировали для чтения во время поездок.
Запуск тематических поездов — уникальный просветительский проект Московского метрополитена. В 2023 году в метро запустили 122 таких состава. Их посвящали регионам России, крупным транспортным достижениям Москвы, познавательным проектам, а также праздникам.