Общение в интернете и онлайн-покупки: в метро появился поезд «Кибербезопасность»

Дизайн поезда разработали специалисты Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Состав оформили в ярких цветах с изображением футуристичных персонажей. Каждый из его вагонов посвятили определенной тематике, например общению в интернете, путешествиям и онлайн-покупкам. Пассажиры узнают, из скольких символов должен состоять безопасный пароль, почему важно вовремя обновлять приложения на своих устройствах, а также о том, какие данные стоит вводить при совершении интернет-покупок. Все рекомендации написали в доступной и краткой форме, а также адаптировали для чтения во время поездок.