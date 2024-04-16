На екатеринбургских кладбищах могут появиться родовые гробницы

По словам начальника МКУ «Служба городских кладбищ» Константина Калашникова, в документе закреплена возможность резервирования земельного участка для создания семейного (родового) захоронения. Также разрешена установка намогильного знака без фактического захоронения тела. А вот установка намогильного сооружения, не соответствующего определенным требованиям, повлечет последствия, вплоть до сноса: порядок действий администрации в таких случаях также прописан в положении.
Новая версия положения запрещает передвигаться по кладбищу на средствах индивидуальной мобильности (электросамокатах), выгуливать животных и разрывать грунт.
Отдельную дискуссию на заседании комиссии вызвало создание специализированных секций для захоронения участников СВО. Как отметил Константин Калашников, в этих случаях порядок захоронения предусмотрен федеральным законодательством, полномочия муниципалитета на них не распространяются, поэтому прописывать их в положении не стали. Кроме того, в настоящее время в Екатеринбурге нет специализированных кладбищ такого рода.
Документ не регламентирует деятельность похоронных служб. «ФедералПресс» писал, как мошенники внаглую проникают в квартиры екатеринбуржцев, потерявших родственника, и навязывают свои услуги втридорога.