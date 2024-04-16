На екатеринбургских кладбищах могут появиться родовые гробницы

Отдельную дискуссию на заседании комиссии вызвало создание специализированных секций для захоронения участников СВО. Как отметил Константин Калашников, в этих случаях порядок захоронения предусмотрен федеральным законодательством, полномочия муниципалитета на них не распространяются, поэтому прописывать их в положении не стали. Кроме того, в настоящее время в Екатеринбурге нет специализированных кладбищ такого рода.