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Чистый Новосибирск к майским праздникам: обещание нового мэра Максима Кудрявцева

Кудрявцев отметил, что в первую очередь сосредоточится на организации эффективной системы уборки города.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

На сессии Совета депутатов города Новосибирска, где проходила процедура выборов мэра, кандидат на эту должность Максим Кудрявцев сделал заявление о первоочередных мерах, которые он намерен принять в случае своего избрания.

Отвечая на вопрос депутата Степана Сафонкина о планируемых оперативных решениях, Кудрявцев отметил, что в первую очередь сосредоточится на организации эффективной системы уборки города.

«При условии скоординированной работы с комиссиями Горсовета, мы сможем выстроить систему уборки таким образом, что жители Новосибирска увидят позитивные изменения практически сразу», — заявил Кудрявцев, добавив, что к майским праздникам город будет чистым.

Напомним, что на пост мэра Новосибирска претендовали два кандидата: Игорь Украинцев и Максим Кудрявцев. Сегодня стало известно, что Максим Кудрявцев избран мэром Новосибирска, за него проголосовали 40 депутатов из 45..