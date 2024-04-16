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Нижегородские электробусы Э-4 начнут ходить до ЖК «Торпедо» с 20 апреля

Сейчас электробусы ходят по сокращенной схеме.

Источник: Комсомольская правда

Маршрут нижегородских электробусов Э-4 будет продлен до ЖК «Торпедо» с 20 апреля. Об этом сообщили в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во «ВКонтакте».

Напомним, сейчас электробусы следуют по сокращенной схеме до улицы Минеева. В связи с продлением маршрута на участке улицы Бориса Видяева от дома № 21 до дома № 47 будет запрещена стоянка и остановка транспортных средств.

Водителей просят освободить отстойно-разворотную площадку электробусов в районе дома № 30 по улице Бориса Видяева.

Напомним, первые электробусы вышли на дороги Нижнего Новгорода в феврале. Электробусы частично заменят троллейбусы и будут следовать туда, где нет контактной сети, например, в Новинки или Кузнечиху.