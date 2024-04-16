В Челябинске на автобусных маршрутах № 2 и 34 появятся остановки «по требованию», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Автобусы будут проезжать остановку «Первая Эльтонская» на улице Самохина, остановки «Улица Воробьев», «Пеерезд», «Связьстрой», «Улица Линейная» и «База ПТК» на улице Линейная, остановки «Восточная проходная» и Завод шлифизделий’на проспекте Ленина, остановку «Городской пляж» на улице Худякова (по маршруту № 2).
При необходимости выйти пассажир должен нажать кнопку STOP на поручнях. Если же необходимо сесть в автобус, челябинцу следует выставить руку вперед, чтобы водитель заметил его.
Аналогичные остановки по требованию на улице Линейная и проспекте Ленина будут действовать на садовых маршрутах 55С и 57С после их запуска, сообщает ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».
«Остановки по требованию позволяют экономить время в пути, автобусы останавливаются только при наличии пассажиров на вход или выход. А еще это помогает сохранять комфортную температуру в салоне — тепло зимой и прохладу летом», — говорят транспортники.
Информация об остановках по требованию с 1 мая будет транслироваться на экранах в автобусах, а также дублироваться речевым информатором.