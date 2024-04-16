Отстрел чаек в Нижегородской области ограничат зонами птицефабрик

Автор законопроекта депутат Игорь Гордеев предложил ограничить его действие радиусом десяти километров вокруг птицефабрик. Господин Гордеев добавил, что целью поправок является не отстрел птиц, а отпугивание их от мест гнездования.
В 2023 году в России зарегистрировано 75 вспышек птичьего гриппа, девять из них — на птицефабриках. В Нижегородской области в прошлом году зарегистрировано два очага под Дзержинском и в Шаранге. Однако ни одного случая заражения на птицефабриках зафиксировано не было, отметил депутат. В правительстве региона предложили продлить разрешение на отстрел чаек до 2026 года, отметив, что популяция этих птиц в регионе сокращается.
Однако депутаты заметили, что высокопатогенный грипп птиц никуда не исчезнет, вакцин и лекарств от него нет. «Любая птица над птицефабрикой — уже нарушение. Если произойдет заражение, мы озерных чаек будем есть вместо курицы? Пять лет — оптимальный срок», — подчеркнул депутат Александр Ефремцев. Он добавил, что заражение крупных птицефабрик повлечет резкое сокращение экспорта, а предприниматели понесут колоссальные затраты на восстановление производства. «Других мер защиты птицефабрик сегодня нет», — согласился председатель комитета Владислав Атмахов.
Эколог Асхат Каюмов напомнил, что озерная чайка была внесена в перечень охотничьих ресурсов Нижегородской области из-за отсутствия на федеральном уровне порядка регулирования численности неохотничьих видов животных. «Нужно ускорить появление этого документа. Иначе завтра нам придется включать в этот перечень больных грачей или крачек», — призвал эксперт. Комитет одобрил проект закона, Заксобрание рассмотрит его 25 апреля.