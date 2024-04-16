Отстрел чаек в Нижегородской области ограничат зонами птицефабрик

В 2023 году в России зарегистрировано 75 вспышек птичьего гриппа, девять из них — на птицефабриках. В Нижегородской области в прошлом году зарегистрировано два очага под Дзержинском и в Шаранге. Однако ни одного случая заражения на птицефабриках зафиксировано не было, отметил депутат. В правительстве региона предложили продлить разрешение на отстрел чаек до 2026 года, отметив, что популяция этих птиц в регионе сокращается.