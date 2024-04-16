В Екатеринбурге запретили ездить по кладбищам на самокатах

Константин Калашников рассказал и про другие нововведения. По его словам, появились новые требования к размерам земельных участков предоставляемых для захоронения. Так, предоставление земельного участка для родственного захоронения возможно в размере 2 кв. м при наличии на территории ранее умершего родственника или супруга. Можно будет осуществлять захоронения урны с прахом в границах земельного участка ранее отведенного для захоронения умершего родственника, без предоставления отдельного участка земли.