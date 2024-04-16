В Екатеринбурге запретили ездить по кладбищам на самокатах

Депутат Дмитрий Сергин задал вопрос, не будет ли это ограничение влиять на людей с инвалидностью. Господин Калашников уточнил, что речь идет про самокаты и «иные одноколесные средства».
Константин Калашников рассказал и про другие нововведения. По его словам, появились новые требования к размерам земельных участков предоставляемых для захоронения. Так, предоставление земельного участка для родственного захоронения возможно в размере 2 кв. м при наличии на территории ранее умершего родственника или супруга. Можно будет осуществлять захоронения урны с прахом в границах земельного участка ранее отведенного для захоронения умершего родственника, без предоставления отдельного участка земли.
«Дополнительно введен вид объекта похоронного назначения, предназначенный для придания тел умерших огню. Оказания данной услуги помимо крематориев возможно будет в кремационных блоках».
Данный вопрос депутаты должны будут обсудить на заседание городской думы.