Акарицидная обработка парков Нижнего Новгорода продлится до конца апреля. Об этом сообщила директор департамента благоустройства горадминистрации Елена Пегова на заседании постоянной комиссии Гордумы по экологии 16 апреля.
— В первую очередь обработке подлежат места массового пребывания людей: скверы, парки, бульвары. Площадь акарицидной обработки составит более 300 гектаров.
С 22 по 26 апреля акарицидная обработка будет проведена и на территории городских кладбищ — от клещей обработают почти 600 га. Также общественные территории в Нижнем Новгороде продолжают обрабатывать от крыс и мышей.
На сегодняшний день от укусов клещей пострадали 40 нижегородцев — это в три раза меньше, чем в прошлом году. Чаще всего кровопийцы присасываются в лесах и на загородных участках.
Как сообщалось ранее, 20 апреля в Нижнем Новгороде пройдет общегородской субботник. В нём примут участие 35 тысяч человек.