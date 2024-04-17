Директор российской гимназии спасла школьницу от нападения и попала на видео

Инцидент произошел 15 апреля на улице Интернациональная. Ученица одной из школ вечером возвращалась домой. После того, как она зашла в подъезд, за ней успел забежать неизвестный. Стоящая около подъезда женщина услышала визги девочки и зашла внутрь. Она выгнала мужчину и проследовала за ним, ведя видеосъемку.