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Кузбасские медики дефицитных специальностей смогут получить 3 млн рублей

Депутаты увеличили единоразовую выплату и расширили перечень её получателей.

Как сообщает А42, в Кузбассе увеличили единовременную выплату медицинским работникам дефицитных специальностей с 1 до 3 млн рублей, а также расширили перечень получателей. Депутаты внесли изменения в закон «О здравоохранении».

«Увеличенный размер выплат позволить привлечь в Кузбасс больше специалистов дефицитных специальностей, в том числе анестезиологов-реаниматологов из других регионов, и в результате этого повысить укомплектованность медицинских организаций государственной системы здравоохранения Кузбасса», — цитируют журналисты слова министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова.

Также в новой редакции установили выплаты в тысячу рублей для наставников выпускников меда — медработников с высшим медицинским образованием. И с нового учебного года повысили ежемесячное материальное обеспечение студентов-целевиков — с 500 рублей до 2 000 рублей.