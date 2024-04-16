Кузбасские медики дефицитных специальностей смогут получить 3 млн рублей

Как сообщает А42, в Кузбассе увеличили единовременную выплату медицинским работникам дефицитных специальностей с 1 до 3 млн рублей, а также расширили перечень получателей. Депутаты внесли изменения в закон «О здравоохранении».
«Увеличенный размер выплат позволить привлечь в Кузбасс больше специалистов дефицитных специальностей, в том числе анестезиологов-реаниматологов из других регионов, и в результате этого повысить укомплектованность медицинских организаций государственной системы здравоохранения Кузбасса», — цитируют журналисты слова министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова.
Также в новой редакции установили выплаты в тысячу рублей для наставников выпускников меда — медработников с высшим медицинским образованием. И с нового учебного года повысили ежемесячное материальное обеспечение студентов-целевиков — с 500 рублей до 2 000 рублей.