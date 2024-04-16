Стало известно, сколько мигрантов в Башкирии обязали встать на воинский учет

«В ходе данного рейдового мероприятия проверено 57 лиц, из которых выявлено пять граждан в возрасте от 18 до 30 лет, ранее получивших гражданство нашей страны, которые сопровождены в военный комиссариат для постановки на воинский учет», — сообщили в следственном отделе по Уфимскому гарнизону СКР.