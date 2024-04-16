Стало известно, сколько мигрантов в Башкирии обязали встать на воинский учет

По данным пресс-службы ведомства, 16 апреля в поселке Булгаково Уфимского района правоохранители провели мероприятия в местах сосредоточения — работы иностранных граждан и лиц, получивших гражданство.
«В ходе данного рейдового мероприятия проверено 57 лиц, из которых выявлено пять граждан в возрасте от 18 до 30 лет, ранее получивших гражданство нашей страны, которые сопровождены в военный комиссариат для постановки на воинский учет», — сообщили в следственном отделе по Уфимскому гарнизону СКР.
Оставшимся лицам разъяснили требования, что в случае получения гражданства РФ им необходимо встать на воинский учет по месту проживания, а также о возможности получения гражданства при заключении контракта с Министерством обороны РФ.
Как информировал «Башинформ», ранее в Башкирии в ходе рейдов выявили восемь нелегальных мигрантов.