Суд под Новосибирском приостановил работу «Лососнем» из-за массового отравления роллами

Из материалов дела следует, что замначальника районного отдела Управления Роспотребнадзора составил протокол об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя Светланы Шевелевой. Ее привлекли к ответственности по результатам проверки деятельности «Лососнем», производившего и доставлявшего потребителям суши и роллы, после того, как в городе было зарегистрировано 15 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией у людей, заказавших блюда японской кухни.
Роспотребнадзор установил ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения при приготовлении пищи: готовая продукция хранилась вместе сырыми полуфабрикатами, отсутствовало бактерицидное оборудование на участке порционирования блюд, не было товаросопроводительной документации и сертификатов соответствия на сырье, также отсутствовали и другие требуемые на предприятиях общепита документы.
Предпринимательницу привлекли к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах).
— Постановлением районного суда Шевелевой С. назначено наказание в виде приостановления деятельности предприятия общественного питания «Лососнем» на срок 90 суток. Постановление в силу не вступило, — рассказали в Искитимском райсуде.
В начале апреля 2024 года Роспотребнадзор приостановил работу пищеблока в школе в деревне Ургун Искитимского района, где отравились 14 школьников.
Евгений БУЛГАКОВ.