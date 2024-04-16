Суд под Новосибирском приостановил работу «Лососнем» из-за массового отравления роллами

Из материалов дела следует, что замначальника районного отдела Управления Роспотребнадзора составил протокол об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя Светланы Шевелевой. Ее привлекли к ответственности по результатам проверки деятельности «Лососнем», производившего и доставлявшего потребителям суши и роллы, после того, как в городе было зарегистрировано 15 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией у людей, заказавших блюда японской кухни.