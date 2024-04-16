Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону

В марте в британской газете Financial Timesвышло интервью Павла Дурова. Это было его первое публичное интервью с 2017 года. В нем он рассказал, что число активных пользователей Telegram составляет 900 млн в месяц, а инвесторы оценивают мессенджер более чем в $30 млрд. По его словам, Telegram стал приносить «сотни миллионов долларов» после внедрения премиум-подписки и рекламы.