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Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону

Гендиректор и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Оно должно выйти совсем скоро, но конкретные сроки господин Дуров не назвал.

Источник: AP 2023

«В феврале я дал трехчасовое интервью журналисту либеральных взглядов, а в тот же день я также пообщался с Такером Карлсоном, который известен своими консервативными взглядами. Так я могу быть объективным ко всем аудиториям и рассказать историю Telegram каждому», — написал Павел Дуров в своем англоязычном Telegram-канале.

Он отметил, что интервью с Такером Карлсоном было записано в видеоформате, что для господина Дурова редкость. Он также добавил, что американский журналист планирует запустить официальный канал в Telegram.

В марте в британской газете Financial Timesвышло интервью Павла Дурова. Это было его первое публичное интервью с 2017 года. В нем он рассказал, что число активных пользователей Telegram составляет 900 млн в месяц, а инвесторы оценивают мессенджер более чем в $30 млрд. По его словам, Telegram стал приносить «сотни миллионов долларов» после внедрения премиум-подписки и рекламы.

Павел Дуров занимает восьмую строчку российского списка Forbes. Его состояние оценивается в $15,5 млрд.

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