Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону

«В феврале я дал трехчасовое интервью журналисту либеральных взглядов, а в тот же день я также пообщался с Такером Карлсоном, который известен своими консервативными взглядами. Так я могу быть объективным ко всем аудиториям и рассказать историю Telegram каждому», — написал Павел Дуров в своем англоязычном Telegram-канале.
Он отметил, что интервью с Такером Карлсоном было записано в видеоформате, что для господина Дурова редкость. Он также добавил, что американский журналист планирует запустить официальный канал в Telegram.
В марте в британской газете Financial Timesвышло интервью Павла Дурова. Это было его первое публичное интервью с 2017 года. В нем он рассказал, что число активных пользователей Telegram составляет 900 млн в месяц, а инвесторы оценивают мессенджер более чем в $30 млрд. По его словам, Telegram стал приносить «сотни миллионов долларов» после внедрения премиум-подписки и рекламы.
Павел Дуров занимает восьмую строчку российского списка Forbes. Его состояние оценивается в $15,5 млрд.