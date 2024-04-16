«Спи спокойно»: в Башкирии простились с погибшим в СВО Марселем Низамовым

Глава Альшеевского района Дамир Мустафин выразил соболезнования родным и близким погибшего бойца.
«Тяжело и горестно, что уходят от нас наши доблестные земляки. Спи спокойно, солдат. Ты в наших сердцах навсегда», — отметили в ведомстве.
Сегодня в Альшеевском районе республики в последний путь проводили Марселя Низамова, погибшего при исполнении воинского долга на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.
Глава Альшеевского района Дамир Мустафин выразил соболезнования родным и близким погибшего бойца.
«Тяжело и горестно, что уходят от нас наши доблестные земляки. Спи спокойно, солдат. Ты в наших сердцах навсегда», — отметили в ведомстве.