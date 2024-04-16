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«Спи спокойно»: в Башкирии простились с погибшим в СВО Марселем Низамовым

Сегодня в Альшеевском районе республики в последний путь проводили Марселя Низамова, погибшего при исполнении воинского долга на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Источник: администрация Альшеевского района

Глава Альшеевского района Дамир Мустафин выразил соболезнования родным и близким погибшего бойца.

«Тяжело и горестно, что уходят от нас наши доблестные земляки. Спи спокойно, солдат. Ты в наших сердцах навсегда», — отметили в ведомстве.