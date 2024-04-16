Заморозки до −2°С ожидаются в Беларуси в среду

МИНСК, 16 мар — Sputnik. Заморозки ожидаются в Беларуси в отдельных районах Беларуси в среду, 16 апреля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По данным синоптиков, в ближайшие сутки погодные условия в стране в основном будет формировать прохладная и неустойчивая воздушная масса, а ночью на юго-востоке сохранится влияние атмосферного фронта.
«Ожидается облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ночью по северо-западу возможен мокрый снег», — сказали в Белгидромете.
Там также отметили, что в некоторых районах может сгущаться слабый туман. Ветер будет юго-западного направления, днем — с переходом на северо-западное.
Ночью температура воздуха составит от +1 до +7°С, при прояснениях — от 0 до −2°С, днем — от +8 до +14°С.
В четверг, 18 апреля, ночью на большей части территории Беларуси пройдет дождь, днем местами на юго-востоке — сильные дожди. Ночью температура будет находиться в пределах от −1°С (на северо-западе) до +7°С (на юго-востоке), днем — от +6 до +11°С.