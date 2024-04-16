Заморозки до −2°С ожидаются в Беларуси в среду

В четверг, 18 апреля, ночью на большей части территории Беларуси пройдет дождь, днем местами на юго-востоке — сильные дожди. Ночью температура будет находиться в пределах от −1°С (на северо-западе) до +7°С (на юго-востоке), днем — от +6 до +11°С.