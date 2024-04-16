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Единые виды адресных указателей хотят ввести на улицах Нижнего Новгорода

Однако депутаты отправили проект на доработку.

Единые виды адресных указателей планируют ввести на улицах Нижнего Новгорода. Об этом сообщила директор департамента градостроительного развития и архитектуры Алла Коновницына на заседании постоянной комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 16 апреля.

— Проект разработан в целях реализации визуальной составляющей городской среды, а также повышения туристической привлекательности и благоустройства. Согласно ему вводятся новые виды адресных указателей. Места размещения и требования к ним разработаны с учетом исторических и стилевых аспектов архитектурно-пространственной среды города, — пояснила Алла Коновницына.

Так, например, на улице Кожевенной предлагается разместить особые указатели, отражающие её историческое прошлое. В верхней части таблички будет размещен логотип проекта «Миллионка».

По словам Аллы Коновницыной, это решение не потребует дополнительных расходов из бюджета города.

Прошел уже прошел общественные обсуждения, но депутаты увидели в нем шероховатости.

— В данном проекте выявлены некоторые неточности: непонятно, каким образом трактовать ту или иную норму. Формулировка «знаки адресации определенного типа используется на большинстве фасадов зданий и сооружений» является неконкретной, что является коррупциогенным фактором, — заметила начальник управления правовой и аналитической деятельности Гордумы Ирина Маслова.

В связи с этим было решено отправить проект на доработку.

архитектура