Единые виды адресных указателей хотят ввести на улицах Нижнего Новгорода

Единые виды адресных указателей планируют ввести на улицах Нижнего Новгорода. Об этом сообщила директор департамента градостроительного развития и архитектуры Алла Коновницына на заседании постоянной комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 16 апреля.
— Проект разработан в целях реализации визуальной составляющей городской среды, а также повышения туристической привлекательности и благоустройства. Согласно ему вводятся новые виды адресных указателей. Места размещения и требования к ним разработаны с учетом исторических и стилевых аспектов архитектурно-пространственной среды города, — пояснила Алла Коновницына.
Так, например, на улице Кожевенной предлагается разместить особые указатели, отражающие её историческое прошлое. В верхней части таблички будет размещен логотип проекта «Миллионка».
По словам Аллы Коновницыной, это решение не потребует дополнительных расходов из бюджета города.
Прошел уже прошел общественные обсуждения, но депутаты увидели в нем шероховатости.
— В данном проекте выявлены некоторые неточности: непонятно, каким образом трактовать ту или иную норму. Формулировка «знаки адресации определенного типа используется на большинстве фасадов зданий и сооружений» является неконкретной, что является коррупциогенным фактором, — заметила начальник управления правовой и аналитической деятельности Гордумы Ирина Маслова.
В связи с этим было решено отправить проект на доработку.