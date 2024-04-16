Единые виды адресных указателей хотят ввести на улицах Нижнего Новгорода

— Проект разработан в целях реализации визуальной составляющей городской среды, а также повышения туристической привлекательности и благоустройства. Согласно ему вводятся новые виды адресных указателей. Места размещения и требования к ним разработаны с учетом исторических и стилевых аспектов архитектурно-пространственной среды города, — пояснила Алла Коновницына.