Тепло со Средиземноморья разогреет Самарскую область до 29 градусов

В Самарской области синоптики составили прогноз погоды на неделю. В первые дни под влиянием фронтальных разделов атлантических циклонов местами пройдут небольшие и умеренные дожди, ожидается сильный ветер и пониженная температура.
— А в середине недели воздушные потоки начнут менять свое направление на более южное, и в Поволжье будет поступать теплая воздушная масса со Средиземноморья, — сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
Благодаря этому дожди постепенно прекратятся, а температура воздуха днем достигнет значений +20…+25 °C, местами она может увеличиться до +29 °C. Такая жара установится в регионе ближе к выходным дням.
В среду, 17 апреля, температура воздуха днем составит +18…+23 °C. Местами возможен небольшой дождь, а южный ветер достигнет 7−12 м/с. В ночь на 18 апреля температура опустится до +9…+14 °C. В четверг днем будет без осадков, ветер останется прежним, а температура достигнет +20…+25 °C.