Мост через дамбу Нижегородской ГЭС начали ремонтировать

Мост, проходящий через дамбу Нижегородской гидроэлектростанции в Городецком округе, начали ремонтировать. Об этом сообщили на самом предприятии 15 апреля.
Сейчас работы стартовали на водосливной плотине, затем строители начнут менять пролетные строения на новые.
Провести ремонт переправы уже давно планировали. Напомним, жители Городецкого округа не раз жаловались на состояние дамбы «Нижегородской ГЭС». Там регулярно ездят крупногабаритные авто, из-за чего итак полуразрушенное состояние моста с каждым разом ухудшается. При этом сама конструкция предназначена только для легковушек. На въездах там установлены дорожные знаки, которые запрещают проезд крупногабаритным машинам. Однако водители их игнорируют.
На время ремонта на мосту организовали реверсивное движение и установили светофор, который регулирует поток машин. Завершатся все работы до конца апреля.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Госэкспертиза одобрила проект транспортно-пересадочного узла в Кстове.