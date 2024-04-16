Мост через дамбу Нижегородской ГЭС начали ремонтировать

Провести ремонт переправы уже давно планировали. Напомним, жители Городецкого округа не раз жаловались на состояние дамбы «Нижегородской ГЭС». Там регулярно ездят крупногабаритные авто, из-за чего итак полуразрушенное состояние моста с каждым разом ухудшается. При этом сама конструкция предназначена только для легковушек. На въездах там установлены дорожные знаки, которые запрещают проезд крупногабаритным машинам. Однако водители их игнорируют.