Минкульт назвал стоимость единого билета на Музейную ночь

17 и 18 мая в Калининграде и областных музеях, а также частных творческих площадках нашего региона, состоится ежегодная акция «Музейная ночь» (6+).
Акция посвящена Году семьи и сохранению семейных ценностей.
«Единые билеты скоро появятся в продаже. Приобретая единый билет на сайте, стоимостью в 1000 рублей, посетитель может отправиться в следующие восемь музеев: Музей янтаря, музей Фридландские ворота, Калининградский музей изобразительных искусств, Балтийский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, музей советского периода Дом китобоя, Калининградский историко-художественный музей, Кафедральный собор и Музей Мирового океана», — рассказали в региональном министерстве культуры.
В этом году будет организован бесплатный трансфер во время проведения акции 17 мая.