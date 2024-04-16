Южноуральцев встревожили сообщения об опасном вирусе в воде

— Воду с крана не пейте. Холера уже в Челябинской области, в Челябе 2 класса закрыли на карантин. Только кипячённую воду пейте. Нам на совещании сказали. Инфа подтверждённая. По возможности пересылай, — говорится в сообщении.
Тревожные сообщения рассылают по домовым и родительским чатам.
За комментарием «Пчела» обратилась в управление Роспотребнадзора по Челябинской области.
В век новых технологий и перехода новостных материалов на электронные носители всё чаще можно встретить фейковую или ложную информацию. Это становится серьёзной проблемой, поскольку такие новости провоцируют опрометчивые поступки, угрожают здоровью людей и даже вызывают общественные беспорядки. Как распознать и предотвратить действие фейковой информации на сознание, рассказали в пресс-службе киберполиции России.