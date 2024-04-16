Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Южноуральцев встревожили сообщения об опасном вирусе в воде

Жители Челябинской области начали получать в мессенджерах очередную страшилку. На этот раз людей пугают тем, что вода из-под крана заражена холерой. Рассылку прокомментировали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Источник: Pchela.News

— Воду с крана не пейте. Холера уже в Челябинской области, в Челябе 2 класса закрыли на карантин. Только кипячённую воду пейте. Нам на совещании сказали. Инфа подтверждённая. По возможности пересылай, — говорится в сообщении.

Тревожные сообщения рассылают по домовым и родительским чатам.

За комментарием «Пчела» обратилась в управление Роспотребнадзора по Челябинской области.

В ведомстве заявили, что эта информация является фейком. Поэтому такие сообщения лучше всего игнорировать и тем более никому не пересылать.

В век новых технологий и перехода новостных материалов на электронные носители всё чаще можно встретить фейковую или ложную информацию. Это становится серьёзной проблемой, поскольку такие новости провоцируют опрометчивые поступки, угрожают здоровью людей и даже вызывают общественные беспорядки. Как распознать и предотвратить действие фейковой информации на сознание, рассказали в пресс-службе киберполиции России.