Южноуральцев встревожили сообщения об опасном вирусе в воде

В век новых технологий и перехода новостных материалов на электронные носители всё чаще можно встретить фейковую или ложную информацию. Это становится серьёзной проблемой, поскольку такие новости провоцируют опрометчивые поступки, угрожают здоровью людей и даже вызывают общественные беспорядки. Как распознать и предотвратить действие фейковой информации на сознание, рассказали в пресс-службе киберполиции России.