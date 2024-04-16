Дешёвое мыльное шоу: именитая волейболистка Гамова — о нападках «Динамо» на калининградский «Локомотив» после поражения в Суперлиге

«То, что сейчас происходит, это какое-то, знаете, дешёвое мыльное шоу. Ну просто уже нечем ответить, и вот решили какую-то грязь развести. То, что там Юлия Бровкина запрыгнула на Каракурт, в этом тоже я ничего не вижу такого. Потому что это часто бывает во всех видах спорта — и футбол, и баскетбол, волейбол, и у мужских команд очень часто либеро запрыгивает на своих нападающих, тем самым празднуя очередной выигрышный матч», — приводит слова Гамовой «Комсомольская правда».