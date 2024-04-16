Дешёвое мыльное шоу: именитая волейболистка Гамова — о нападках «Динамо» на калининградский «Локомотив» после поражения в Суперлиге

Волейбольный клуб «Динамо» (Москва) пытается отыграться за поражение в полуфинале от калининградского «Локомотива» вне площадки. Такую точку зрения высказала двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская волейболистка Екатерина Гамова.
«То, что сейчас происходит, это какое-то, знаете, дешёвое мыльное шоу. Ну просто уже нечем ответить, и вот решили какую-то грязь развести. То, что там Юлия Бровкина запрыгнула на Каракурт, в этом тоже я ничего не вижу такого. Потому что это часто бывает во всех видах спорта — и футбол, и баскетбол, волейбол, и у мужских команд очень часто либеро запрыгивает на своих нападающих, тем самым празднуя очередной выигрышный матч», — приводит слова Гамовой «Комсомольская правда».
Конфликт возник после завершения полуфинального матча между московской и калининградской командами в полуфинале Суперлиги. Капитан столичного клуба показала неприличный жест в адрес «Локомотива». Когда этот факт стал достоянием общественности, москвичи переключили внимание на игроков калининградской команды.
Бывшая доигровщица московского «Динамо» Елена Година обвинила волейболисток калининградского «Локомотива» в пропаганде ЛГБТ*. Экс-спортсменка на сайте столичного клуба публично обвинила волейболисток соперниц в «демонстрации чудовищных жестов, имитирующих половой акт» и «прочих мерзостях». Поддержали Годину и в самом «Динамо». Свою позицию выразил, например, президент команды.
Претензии в первую очередь направлены в адрес диагональной нападающей нашей команды Эбрар Каракурт и центральной блокирующей Юлии Бровкиной.
Турчанка — самый результативный игрок сезона. Представители «Динамо» сделали нарезку видеозаписей, назвав подборку кадров примерами неспортивного поведения игроков «Локомотива». Фактически на видео легионер эмоционально реагирует на успехи и неудачи, обращаясь в том числе и к болельщикам на трибунах. Часто подобное поведение заводит публику, растит зрительский интерес.
На одном видеокадре турецкая волейболистка Эбрар Каракурт целует в щеку Юлию Бровкину, на другом — поднимает партнёра по команде на руки. Также на сайте опубликованы фотографии с костюмированной вечеринки.
* международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
Волейболистки калининградского «Локомотива» в шестой раз подряд сыграют в финале российской Суперлиги за шесть лет существования клуба. Железнодорожницы притормозили чемпионский марш «Динамо», которые до этого доминировали в отечественном волейболе.