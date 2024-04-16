Пассажирка поезда Москва — Владивосток родила двойню в Пермском крае

Пассажирка поезда Москва — Владивосток преждевременно родила двойню в Пермском крае, сообщает портал «В Курсе.ру».
По данным издания, случай произошёл утром 16 апреля. Состав прибыл в Кунгур, когда у одной пассажирок начались роды.
Как сообщает портал со ссылкой на Минздрав Прикамья, на станцию прибыла бригада скорой помощи. Женщину сняли с поезда и отвезли в больницу, где у неё приняли роды. Матери и её двум детям ничего не угрожает. В министерстве здравоохранения Пермского края сайту perm.aif.ru подтвердили информацию об этом случае.