Жара до +31 градуса ожидается в Ростове 18 апреля, потом похолодает

По-летнему жарко будет в течение оставшейся недели в Ростове-на-Дону. Наиболее высокий температурный показатель ожидается в четверг, 18 апреля. Такой прогноз представили синоптики.
В ближайшие три дня столбики термометров должны постепенно повышаться, а потом резко опустятся сразу на десять градусов. Сегодня, 16 апреля, днем будет до +26 градусов, 17 апреля — до +29 градусов, а 18 числа — около +30−31. С пятницы по воскресенье обещают +20−22 градуса.
Добавим, по ночам до конца недели температурные показатели будут варьироваться от +9 до +13−16 градусов. Осадков не прогнозируют.