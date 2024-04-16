Жара до +31 градуса ожидается в Ростове 18 апреля, потом похолодает

В ближайшие три дня столбики термометров должны постепенно повышаться, а потом резко опустятся сразу на десять градусов. Сегодня, 16 апреля, днем будет до +26 градусов, 17 апреля — до +29 градусов, а 18 числа — около +30−31. С пятницы по воскресенье обещают +20−22 градуса.