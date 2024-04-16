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Жара до +31 градуса ожидается в Ростове 18 апреля, потом похолодает

Три дня жары, а потом температурный спад прогнозируют в Ростове-на-Дону.

Сейчас в Ричмонде: +15° 4 м/с 59% 761 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

По-летнему жарко будет в течение оставшейся недели в Ростове-на-Дону. Наиболее высокий температурный показатель ожидается в четверг, 18 апреля. Такой прогноз представили синоптики.

В ближайшие три дня столбики термометров должны постепенно повышаться, а потом резко опустятся сразу на десять градусов. Сегодня, 16 апреля, днем будет до +26 градусов, 17 апреля — до +29 градусов, а 18 числа — около +30−31. С пятницы по воскресенье обещают +20−22 градуса.

Добавим, по ночам до конца недели температурные показатели будут варьироваться от +9 до +13−16 градусов. Осадков не прогнозируют.