В Новосибирске закрыли все ярмарки в Хилокском микрорайоне

На прошлой неделе сотрудники силовых структур провели на Хилокском рынке и в его окрестностях масштабный рейд. В мероприятии участвовали специалисты Роспотребнадзора, Росреестра, Минпромторга, МЧС, мэрии города, администрации Ленинского района. В ходе рейда проверяющие обнаружили несколько десятков нелегальных мигрантов, уклонистов от армии, а также незаконные торговые точки.