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В Новосибирске закрыли все ярмарки в Хилокском микрорайоне

После масштабного рейда правоохранителей незаконно функционирующие ярмарки вблизи Хилокского рынка закрыли. Нестационарные объекты демонтировали.

Источник: ПРОКУРАТУРА НСО

На прошлой неделе сотрудники силовых структур провели на Хилокском рынке и в его окрестностях масштабный рейд. В мероприятии участвовали специалисты Роспотребнадзора, Росреестра, Минпромторга, МЧС, мэрии города, администрации Ленинского района. В ходе рейда проверяющие обнаружили несколько десятков нелегальных мигрантов, уклонистов от армии, а также незаконные торговые точки.

После рейда прокуратура потребовала закрыть незаконно работающие торговые точки и предприятия общепита. Об этом писал «Прецедент».

Сегодня в прокуратуре сообщили, что незаконно функционирующие ярмарки закрыты, нестационарные торговые объекты демонтированы.

Екатерина СОСНИНА.

торговля