Названы наиболее загрязненные города Казахстана

— По данным Бюро национальной статистики на 2023 год, количество автотранспортных средств по республике составило 4 449,3 тысячи единиц, в том числе старше 20 лет — 2 224,6 тысячи ед. или 50%. На декабрь 2023 года в Алматы зарегистрировано около 600 тысяч автомобилей, ежедневно в город въезжает более 700 тысяч машин. Согласно информации акимата города Астаны, по городу зарегистрировано 320 тысяч автомашин (легковые 287,5 тысячи, грузовые — 23,5 тысячи, автобусы — 6,8 тысячи), из них 50% старше 10 лет. На транспорт приходится — 47 тысяч тонн (35,6%). В целом по городу соответствующие стандарту ЕВРО 4 и 5 не более 90 тысяч (28% от общего количества зарегистрированных) автотранспортных средств, — сообщил спикер.