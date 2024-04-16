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Первая репетиция парада Победы в центре Екатеринбурга пройдет 24 апреля

Первую репетицию на площади 1905 года проведут без бронетехники.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге в апреле традиционно проходят репетиции парада Победы, который состоится 9 мая на главной площади уральской столицы. Большая часть репетиций парада проходит на Вторчермете.

— Первая пешая репетиция парада Победы в Екатеринбурге на площади 1905 года начнется вечером 24 апреля, в среду. Она пройдет без бронетехники, — рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Центрального военного округа РФ.

Первая пешая репетиция с участием бронетехники на площади 1905 года в Екатеринбурге пройдет вечером 30 апреля. Движение транспорта в центре уральской столицы во время репетиций парада Победы будет традиционно перекрыто.

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