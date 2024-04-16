В Ростовской области не прогнозируют подтоплений при подъеме воды в Дону

В Ростовской области не прогнозируют затопление территорий. В частности, проблем из-за подъема воды не должно быть и сегодня, 16 апреля. Об этом сообщили в пресс-центре регионального правительства.
— По прогнозу Гидрометцентра, 16 апреля уровни воды в реке Дон от Азова до Ростова-на-Дону будут находиться в пределах неблагоприятных отметок, но при таких условиях подтопление населенных пунктов не происходит, — подчеркнули власти.
Сейчас ситуацию держат на постоянном контроле. Мониторинг ведут с помощью датчиков, интегрированных в комплекс «Безопасный город». Напомним, ранее о возможном подъеме воды предупреждали жителей Азова, Ростова-на-Дону и Таганрога.
Добавим, сегодня же о штатном прохождении поводкового периода отчитался замначальника ГУ МЧС России по Ростовской области — начальник управления оперативного реагирования, полковник внутренней службы Александр Савуков.
— Период проходим в штатном режиме. Область топить не должно, учитывая умеренное количество дождей и снега. Однако остаются погодные риски нагонных явлений при ветре, — отметил Александр Савуков.