Что строго-настрого запрещено на Иосифа Песнопевца, 17 апреля?

Православная церковь чтит 17 апреля память святого Иосифа Песнописца — автора многих канонов, до сегодняшнего дня исполняемых в храмах.
Родился Иосиф в первом веке на Сицилии, но еще ребенком вынужден был вместе с родителями перебраться в Пелопонес, спасаясь от нашествия варваров. Будучи подростком, Иосиф принял решение уйти в монастырь и посвятить свою жизнь служению Богу.
Там он познакомился с пресвитером Григорием Декаполитом, который, видя истинное благочестие инока, решил взять его с собой в Константинополь. Вместе со святым Григорием и другими иноками Иосиф все свое время посвящал проповедям, борьбе с ересью и защите иконопочитания. Как самого красноречивого, его выбрали для того, чтобы он отправился к Папе Римскому, рассказал ему о сложившейся ситуации и попросил помощи.
Однако по дороге его поймали подкупленные иконоборцами арабы-разбойники и последующие шесть лет Иосиф провел в тюрьме на острове Крит, где не терял присутствия духа и тем самым очень поддерживал всех находящихся в заточении христиан. После смерти Льва Армянина, который был главным вдохновителем всех иконоборцев, Иосифу явился в видении святой Николай Мирликийский (Чудотворец) и, поведав о прекращении гонений в связи с этим, дал Иосифу некий свиток, велев пропеть все то, что на нем написано, а после этого съесть.
Как только Иосиф это сделал, оковы его тут же пали, дверь в камеру открылась и инок оказался на свободе.
Вернувшись в Константинополь, он узнал, что его наставник умер. Иосиф построил церковь в честь святого Николая и перенес туда мощи Григория Декаполита и его ученика Иоанна. Рядом с церковью он основал монастырь. А впоследствии неподалеку была построена еще одна церковь — во имя апостола Варфоломея, где Иосиф упокоил его мощи. Он очень сокрушался о том, что никто почему-то не написал ни одного песнопения, посвященного этому святому апостолу. Окружающие предлагали ему самому это сделать, но Иосиф не дерзал.
Однако спустя сорок дней, проведенных в молитве, ему явился сам апостол и, возложив ему на грудь Евангелие, благословил писать церковные песнопения. После этого святой написал канон апостолу Варфоломею, а впоследствии более 300 церковных гимнов.
В глубокой старости, в Великую пятницу перед Пасхой ему явился сам Господь и известил во сне о приближении кончины. Лики ангелов и святых, которых преподобный Иосиф прославил своими песнопениями, с торжеством проводили его душу.
В народе Иосифа прозвали «Песнопевцем» потому, что с этого дня начинают подавать голос сверчок и начинают петь свои песни журавли, которых всегда любили не только за красоту, но и за то, что именно с их прилетом начинается настоящая весна. «Первая ласточка — еще не весна, а настоящую весну приносит на крыльях журавль», — говорили наши предки. Они верили, что эти птицы защищают от зла.
Кроме того, считалось, что если журавли прилетели и в это же время начали петь и прыгать сверчки, то это означало, что пора начинать полевые работы. Пчеловоды в этот день также внимательно наблюдали за поведением пчел, активны ли они и не пора ли выставлять ульи.
Особенное внимание в этот день привлекала ольха — даже день в некоторых регионах называли «Ольховыми смотринами». Ее распустившиеся сережки радовали глаз, а ее кору приходило время собирать для того, чтобы потом использовать в лечебных целях.
Но главным было то, что из ольхи делали колодцы, и деревья или ветки для него нужно было рубить именно 17 апреля.
Также традиционно в этот день из ольхи делали семейный оберег. Разрывали кору дерева на две части, одну из которых подшивали на брюки супруга, а вторую — на юбку жене. Считалось, что таким образом они будут защищены от всяких попыток поссорить или разлучить их.
17 апреля нельзя ловить и обижать птиц — можно лишиться удачи. Желательно не стирать полотенца и постельное белье — в доме может поселиться грусть и печаль. Нельзя ругаться и сквернословить, особенно кричать на пожилых людей или разговаривать с ними неуважительно — это может отразиться на самочувствии.
Приметы дня на 17 апреля:
если облака высоко плывут, то день будет погожий;
если на заре облака желтого и розового цвета, жди ветра;
если ветер подул с севера, пойдут дожди;
если на ольхе много «сережек», то будет хороший урожай овса, если на ней много шишек, то хороший урожай даст ячмень.