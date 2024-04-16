Что строго-настрого запрещено на Иосифа Песнопевца, 17 апреля?

Однако по дороге его поймали подкупленные иконоборцами арабы-разбойники и последующие шесть лет Иосиф провел в тюрьме на острове Крит, где не терял присутствия духа и тем самым очень поддерживал всех находящихся в заточении христиан. После смерти Льва Армянина, который был главным вдохновителем всех иконоборцев, Иосифу явился в видении святой Николай Мирликийский (Чудотворец) и, поведав о прекращении гонений в связи с этим, дал Иосифу некий свиток, велев пропеть все то, что на нем написано, а после этого съесть.