Татарстанцам рассказали, где можно приготовить шашлыки в майские праздники

Он отметил, что приготовление шашлыков возле леса, в природной среде под склонами деревьев категорически запрещено в любое время. Готовить шашлыки можно на приусадебных или садоводческих участках, если они не включены в перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и других природных пожаров. В данный перечень входят 120 поселков и деревень, а также такие города, как Казань, Болгар, Зеленодольск и Елабуга. Кроме того, в опасных зонах находятся 75 садовых товариществ.