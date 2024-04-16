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Ирина Текслер станет голосом «Тотального диктанта»

ЧЕЛЯБИНСК, 16 апреля, ФедералПресс. Общественный деятель, основатель фонда социальных, образовательных и культурных инициатив — 2020, супруга губернатора Ирина Текслер проведет «Тотальный диктант». Голос первой леди можно услышать в ИТ-лицее «Привилегия» под Челябинском.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«ИТ-лицей “Привилегия” в этом году стал одной из главных площадок “Тотального диктанта” в Челябинске. Именно в этом учебном заведении диктант прочитает общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив — 2020 Ирина Николаевна Текслер», — сказано в соцсетях образовательной организации.

В учебном заведении 20 апреля будет работать сразу несколько площадок. Кроме Ирины Текслер, диктант прочитают учителя русского языка Дарья Милованова и Елена Федечкина.

Проверить свою грамотность может любой желающий. Всего в Челябинске будет работать 26 площадок.

Ранее стало известно, что большая часть россиян не знает, как пишется слово «сызмальства» и допускает ошибки в названиях животных.

образование