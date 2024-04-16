Ирина Текслер станет голосом «Тотального диктанта»

«ИТ-лицей “Привилегия” в этом году стал одной из главных площадок “Тотального диктанта” в Челябинске. Именно в этом учебном заведении диктант прочитает общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив — 2020 Ирина Николаевна Текслер», — сказано в соцсетях образовательной организации.
В учебном заведении 20 апреля будет работать сразу несколько площадок. Кроме Ирины Текслер, диктант прочитают учителя русского языка Дарья Милованова и Елена Федечкина.
Проверить свою грамотность может любой желающий. Всего в Челябинске будет работать 26 площадок.
Ранее стало известно, что большая часть россиян не знает, как пишется слово «сызмальства» и допускает ошибки в названиях животных.