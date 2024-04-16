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Статистики рассказали, где самое дорогое молоко в Челябинской области

Для мониторинга цен выбраны Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Кыштым.

Челябинскстат опубликовал актуальные цены на молоко в четырех городах Южного Урала.

Для мониторинга цен были выбраны Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Кыштым. В марте 2024 года самая высокая цена на молоко (цельное пастеризованное) была зафиксирована в Миассе — в среднем 77,3 ₽ за литр, самая низкая в Магнитогорске — 74,3 ₽ за литр. В феврале этого года, согласно данным статистики, самое дорогое молоко также было в Миассе (79 ₽ за литр).

Отметим, что в Челябинске в марте этого года литр молока стоил в среднем 74,9 ₽, а в Кыштыме — 74,4 ₽