Статистики рассказали, где самое дорогое молоко в Челябинской области

Для мониторинга цен были выбраны Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Кыштым. В марте 2024 года самая высокая цена на молоко (цельное пастеризованное) была зафиксирована в Миассе — в среднем 77,3 ₽ за литр, самая низкая в Магнитогорске — 74,3 ₽ за литр. В феврале этого года, согласно данным статистики, самое дорогое молоко также было в Миассе (79 ₽ за литр).