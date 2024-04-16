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Похолодание помешало петербургским рестораторам открыть летние веранды

Сезон работы летних веранд кафе и ресторанов открылся в Петербурге с 16 апреля.

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Владельцы заведений общепита смогут устанавливать уличную мебель до 15 октября, а летние веранды — до 30 сентября. Корреспондент «МК в Питере» решил прогуляться по центру города и выяснил, что рестораторы не спешат выставлять на улицы столики со стульями, несмотря на официальное разрешение властей.

Отсутствие летних веранд предприниматели объяснили резким похолоданием в Петербурге. После рекордно теплого марта в регион вернулась зима. Синоптики обещают к концу текущей недели снег и понижение температуры до +4 градусов, поэтому вряд ли найдутся желающие устроить романтические посиделки под открытым небом Петербурга.

Однако нашлись и те, кто не слышал об официальном открытии сезона летних веранд. В любом случае погода не благоприятствует, поэтому петербуржцам и гостям города придется подождать еще неделю, пока весна не вернется в Северную столицу.

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