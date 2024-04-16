Шлеменко сразится в Омске с известным американцем

Соперник омского «Шторма» одержал победы в четырёх последних поединках, а всего на его счету 22 триумфа и 9 поражений. Он сражался в UFC, Bellator и других крупных профессиональных лигах. В послужном списке самого Александра Шлеменко, напомним, насчитывается 64 победы при 15 поражениях и одной ничьей. Он трижды защитил титул чемпиона Bellator в среднем весе.