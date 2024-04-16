Шлеменко сразится в Омске с известным американцем

В ходе юбилейного, десятого, турнира промоушена Shlemenko Fighting Championship, который пройдёт в Омске 1 июня, Александр Шлеменко сразится с Кёртисом Милландером из США. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по делам молодёжи, физической культуры и спорта.
Соперник омского «Шторма» одержал победы в четырёх последних поединках, а всего на его счету 22 триумфа и 9 поражений. Он сражался в UFC, Bellator и других крупных профессиональных лигах. В послужном списке самого Александра Шлеменко, напомним, насчитывается 64 победы при 15 поражениях и одной ничьей. Он трижды защитил титул чемпиона Bellator в среднем весе.
Билеты на поединок, по информации пресс-службы минспорта, скоро появятся в продаже.
Отметим, что год назад портал Om1.ru сделал с Александром Шлеменко не совсем обычный спецпроект: мы протестировали новый «Электромосквич».