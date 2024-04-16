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Главные новости к вечеру 16 апреля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Памфилова вручила Путину удостоверение президента России
Российский лидер поблагодарил Памфилову и ЦИК, отметив их сложную, но очень важную для стабильности государства работу.

ФСБ задержала мужчину, заминировавшего машину экс-сотрудника СБУ
Злоумышленник действовал по прямому указанию главы украинской спецслужбы Василия Малюка.

Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине
В документе ужесточается порядок проведения мобилизации и наказания для уклонистов. Кроме того, уточняются категории лиц, подлежащих мобилизации.

На Ивлееву составили протокол за дискредитацию ВС России
В суде не уточнили, за что именно составлен протокол.

Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону
Оно должно выйти совсем скоро, но конкретные сроки Дуров не назвал.