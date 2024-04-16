Главные новости к вечеру 16 апреля

Памфилова вручила Путину удостоверение президента России

Российский лидер поблагодарил Памфилову и ЦИК, отметив их сложную, но очень важную для стабильности государства работу.



ФСБ задержала мужчину, заминировавшего машину экс-сотрудника СБУ

Злоумышленник действовал по прямому указанию главы украинской спецслужбы Василия Малюка.



Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине

В документе ужесточается порядок проведения мобилизации и наказания для уклонистов. Кроме того, уточняются категории лиц, подлежащих мобилизации.



На Ивлееву составили протокол за дискредитацию ВС России

В суде не уточнили, за что именно составлен протокол.



Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону

Оно должно выйти совсем скоро, но конкретные сроки Дуров не назвал.