Грозы, туман и ветер — погода в Казахстане на 17 апреля

АЛМАТЫ, 16 апр — Sputnik. 17 апреля на большей части территории Казахстана сохранится дождливая погода, сообщает РГП «Казгидромет».
В горных районах юго-востока ожидаются осадки (дождь, снег). Лишь на юго-западе, крайнем востоке погода без осадков. По всему Казахстану ожидаются грозы, туманы, усиление ветра, на юге страны — шквал, на северо-западе — град.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, временами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−10, днем 14−16 тепла.
Алматы: переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 8−10, днем 16−18 тепла.
Шымкент: переменная облачность, временами дождь, ночью сильный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный 8−13, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−10, днем 18−20 тепла.