Молдавские школьники будут учиться по воскресеньям: рассказываем, что изменится в следующем учебном году

2024−2025 учебный год начнется в воскресенье, то есть непосредственно 1 сентября. В этот день состоятся линейки, а занятия начнутся в понедельник, 2 сентября. И последний звонок пройдет в выходной, поскольку 31 мая, когда традиционно заканчивается учебный год, выпадает на субботу. Об этом сообщил министр образования Дан Перчун в прямом эфире на Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
В предыдущие годы, если 1 сентября и 31 мая были выходными днями, то учебный год начинался позже и заканчивался раньше.
В новом учебном году школьники четыре раза будут уходить на каникулы. Осенние — с 28 октября по 3 ноября. Зимние каникулы продлятся две недели — с 25 декабря по 8 января. Весенние каникулы начнутся 3 марта и закончатся 9 марта, а пасхальные каникулы продлятся с 19 по 28 апреля.
«Мы хотели избежать ситуации прошлого года, когда дети в неделю учатся два дня, три находятся на каникулах или один день на каникулах, возвращаются за парту, после чего снова уходят на каникулы. Это неудобно, как родителям, так и негативно отражается на образовательном процессе», — отметил Дан Перчун.
Источник: tv6.live.