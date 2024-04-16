Молдавские школьники будут учиться по воскресеньям: рассказываем, что изменится в следующем учебном году

2024−2025 учебный год начнется в воскресенье, то есть непосредственно 1 сентября. В этот день состоятся линейки, а занятия начнутся в понедельник, 2 сентября. И последний звонок пройдет в выходной, поскольку 31 мая, когда традиционно заканчивается учебный год, выпадает на субботу. Об этом сообщил министр образования Дан Перчун в прямом эфире на Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).