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Приехали: Как отразится на гражданах Молдовы вступление Румынии в Шенгенскую зону

Людям разрешается пересекать границу на основании тех же документов, что и до сих пор.

Источник: Комсомольская правда

Правила пересечения государственной границы Республики Молдова не изменились после частичного вступления Румынии в Шенгенскую зону. Об этом сообщили в МВД Молдовы.

Людям разрешается пересекать границу на основании тех же документов, что и до сих пор.

В МВД напомнили, что условия въезда в страны-члены ЕС/Шенгенской зоны для граждан стран, не входящих в ЕС, следующие:

иметь действительный проездной документ, позволяющий его владельцу пересекать границу и действительный в течение не менее трех месяцев с предполагаемой даты выезда с территории государств-членов, а также чтобы он был выпущен в последние 10 лет.

обосновать цель и условия планируемого пребывания и иметь достаточные средства к существованию как на время запланированного пребывания, так и для возвращения в страну происхождения или для транзита в третью страну, куда гарантирован въезд, или иметь возможность законно получить эти средства.