Волгоградцев предупредили о шторме при жаре под +30 градусов 17 апреля

В Волгоградской области 17 апреля ожидается переменная облачность. В четверг возможны кратковременные дожди. Порывы юго-западного ветра достигнут 7−12 м/с, местами вероятно усиление до 15−20 м/с, что считается штормом по шкале Бофорта.
В ночь с 16 на 17 апреля в регионе прогнозируют +10…+15 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +24…+29 градусов, сообщили волгоградские метеорологи.
В Волгограде четверг пройдет без осадков. Ветер усилится до 7−12 м/с, а в утренние часы возможны порывы до 20 м/с. Ночью температура будет колебаться между +13…+15 градусами, днем воздух прогреется до +27…+29 градусов.