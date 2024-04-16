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Волгоградцев предупредили о шторме при жаре под +30 градусов 17 апреля

В регионе ветер усилится до опасных значений.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 41% 762 мм рт. ст. +21°

В Волгоградской области 17 апреля ожидается переменная облачность. В четверг возможны кратковременные дожди. Порывы юго-западного ветра достигнут 7−12 м/с, местами вероятно усиление до 15−20 м/с, что считается штормом по шкале Бофорта.

В ночь с 16 на 17 апреля в регионе прогнозируют +10…+15 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +24…+29 градусов, сообщили волгоградские метеорологи.

В Волгограде четверг пройдет без осадков. Ветер усилится до 7−12 м/с, а в утренние часы возможны порывы до 20 м/с. Ночью температура будет колебаться между +13…+15 градусами, днем воздух прогреется до +27…+29 градусов.