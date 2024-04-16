Штормовые предупреждения объявлены на среду в 13 регионах Казахстана

«16−17 апреля в связи с выпадением сильных осадков имеется угроза формирования локальных незначительных селевых потоков на реке Кокшокы в бассейне реки Улкен Алматы и на реке Акжар в бассейне реки Аксай. В период 17—19 апреля 2024 года в связи с выпадением сильных осадков, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах. В связи с прогнозом сильных осадков в период с 16 по 17 апреля 2024 года в горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территорий Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления. Примечание: при превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек», — сказано в сообщении.