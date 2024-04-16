Штормовые предупреждения объявлены на среду в 13 регионах Казахстана

«В Астане 17 апреля ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный временами порывы 15−20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении во вторник.
В Акмолинской области в среду ночью на западе, юге, днем на востоке, юге ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду, днем на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. В Кокшетау 17 апреля ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15−20 метров в секунду.
«16−17 апреля в связи с выпадением сильных осадков имеется угроза формирования локальных незначительных селевых потоков на реке Кокшокы в бассейне реки Улкен Алматы и на реке Акжар в бассейне реки Аксай. В период
В Туркестанской области в среду ночью в горных и предгорных районах ожидаются гроза, шквал. Ветер западный при грозе порывы 15−20 метров в секунду. В Шымкенте 17 апреля в первой половине ночи ожидаются гроза, шквал. Ветер западный при грозе порывы 15−20 метров в секунду.
«17 апреля ночью на большей части Костанайской области ожидается дождь, на севере, востоке, юге области гроза, днем на юге области дождь, гроза, град. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный на севере, востоке, юге области порывы 15−20 метров в секунду. В Костанае 17 апреля ночью ожидается дождь, гроза. Ветер юго-западный порывы 15−20 метров в секунду», — уточняется в информации.
В Северо-Казахстанской области в среду ночью ожидается дождь, днем на севере, востоке области дождь. Ночью на западе, юге области, днем на севере, востоке области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный 15−20 метров в секунду, порывы 23−28 метров в секунду. В Петропавловске 17 апреля ночью ожидается дождь. Ветер юго-западный, западный 15−20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду.
«17 апреля на севере, востоке, юге Атырауской области ожидается ветер юго-западный, южный порывы 15−20 метров в секунду. В Атырау 17 апреля ожидается ветер юго-западный, южный ночью порывы 15−18 метров в секунду», — проинформировали гидрометеорологи.
В Актюбинской области в среду ночью в северной половине, днем на севере, востоке ожидается гроза. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. В Актобе 17 апреля ночью ожидается гроза.
«17 апреля ночью на севере Павлодарской области ожидается дождь, днем дождь, на севере, востоке области гроза. Ветер юго-западный ночью на севере, западе области 15−20 метров в секунду, днем 15−20, на севере, востоке области порывы 23 метров в секунду. В Павлодаре 17 апреля днем ожидается дождь, гроза. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15−20 метров в секунду», — добавили в «Казгидромете».
В Западно-Казахстанской области в среду ночью на западе, севере, востоке ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный на западе, севере, юге области порывы 15−20 метров в секунду. В Уральск 17 апреля ночью ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный порывы 18 метров в секунду.
«17 апреля во второй половине дня на западе, северо-западе области Абай ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере области порывы 15−20 метров в секунду», — предупредили синоптики.