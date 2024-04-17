В мэрии рассказали о строительстве новой спортивной площадки на Северной горе

В Калининграде на улице Розы Люксембург завершается обустройство спортивной площадки. Ее обещают завершить через неделю. Площадку осмотрела комиссия во главе с председателем комитета по социальной политике Алексеем Силановым.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, для местных жителей есть несколько зон, тренажеры и оборудование для командных соревнований, игр и активного отдыха взрослых и детей.
Кроме того, чиновники побывали на ул. Чекистов, где завершается строительство уличного спортивного комплекса близится к завершению. Там осталось уложить специальное прорезиненное покрытие и установить по периметру сетку с шумозащитой, чтобы не тревожить жителей окрестных домов.