В мэрии рассказали о строительстве новой спортивной площадки на Северной горе

Кроме того, чиновники побывали на ул. Чекистов, где завершается строительство уличного спортивного комплекса близится к завершению. Там осталось уложить специальное прорезиненное покрытие и установить по периметру сетку с шумозащитой, чтобы не тревожить жителей окрестных домов.