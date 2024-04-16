Какой сегодня праздник: 17 апреля

В Казахстане сегодня отмечается День противопожарной службы. Дата этого праздника связана с историческим событием, которое произошло 17 апреля 1918 года, когда в молодой советской республике был подписан декрет «Об организации государственных мер борьбы с огнем».
Дату подписания декрета в некоторых республиках СССР, и в том числе в Казахстане, стали отмечать, как день организации противопожарной службы.
Также сегодня праздник для всех любителей крепкого кофе — День эспрессо. Именно итальянцы посвятили этому напитку праздник. История его началась в 1938 году, когда владелец одного миланского бара Ачиль Гаджиа получил первый патент на производство кофеварок. Благодаря этому аппарату итальянцы подарили миру этот бодрящий напиток. Главный секрет его приготовления заключается в том, что горячая вода под высоким давлением пропускается через спрессованный молотый кофе. Специалисты утверждают, что в чашке эспрессо содержится меньше кофеина, чем в такой же чашке обычного кофе. В ходе исследований ученые выяснили, что эспрессо снижает риск развития болезней сердца и рака поджелудочной железы. Предельная норма составляет 8 чашек эспрессо в день. Но лучше всего ограничиться 2−3 чашками.
Каждый год 17 апреля с 1989 года во многих странах мира отмечается Всемирный день гемофилии, в этот день многие люди знают какой сегодня праздник, а Всемирная федерация гемофилии и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводят в этот день акцию, общая цель которой заключается в привлечении внимания общества к проблемам гемофилии и в содействии улучшению качества медицинской помощи, оказываемой больным генетическим заболеванием — гемофилией. Дата 17 апреля была выбрана в честь дня рождения Фрэнка Шнайбеля — основателя WFH. Гемофилия — одно из тяжелейших генетических заболеваний, вызванное врожденным отсутствием в крови факторов свертывания VIII и IX (несвертываемость крови).
Еще сегодня отмечается Всемирный день винограда «мальбек» (не совсем точный перевод от Día Mundial del Malbec). Это ежегодный праздник, учрежденный организацией Wines of Argentina, отвечающей за продвижение аргентинских вин на международном рынке. Он посвящен фиолетовому сорту винограда, который обычно отождествляют с аргентинским вином. Сегодня мальбек является самым широко распространенным сортом красного винограда в стране.
Россия сегодня отмечает День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Праздник был учрежден в России в 2010 году. Этот профессиональный праздник отмечается ежегодно 17 апреля с 2011 года. Датой празднования было выбрано 17 апреля, поскольку в 2011 году исполнилось 20 лет со дня создания органов внутренних дел и внутренних войск. Эта организация была создана в 1991 году для объединения ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.
17 апреля Сирия отмечает один из своих главных государственных и национальных праздников — День независимости, также известный как День эвакуации, в честь даты 1946 года, когда землю этой арабской страны покинул последний иностранный солдат, и она обрела реальную независимость.
Исторические события 17 апреля в мире
1856-й — город Квебек провозглашен столицей Канады;
1861-й — штат Вирджиния принял решение отделиться от США;
1924-й — образование голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer;
1946-й — признание Францией независимости Сирии;
1964-й — начало выпуска компанией Ford Motor Company автомобиля Ford Mustang;
1970-й — Пол Маккартни издал первый сольный альбом McCartney.
Исторические события 17 апреля в Казахстане.
1995-й — принят закон Республики Казахстан «О лицензировании»;
2009-й — первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев удостоен звания «Почетный гражданин провинции Хайнань» (Китайская Народная Республика).
Дни рождения знаменитостей 17 апреля в мире
В 1820 году родился Александр Картрайт — американский спортивный деятель, создатель правил бейсбола;
в 1837 году родился Джон Пирпонт Морган — американский финансист, промышленник, создатель компании General Electric;
в 1961 году родился Игорь Тихомиров — музыкант, основатель группы «Джунгли», бас-гитарист «Кино», звукорежиссер «ДДТ»;
в 1968 году родилась Валерия — российская эстрадная певица. Народная артистка России (2013).
в 1974 году родилась Виктория Бекхэм — английская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и бизнесвумен.
День смерти знаменитостей 17 апреля в мире
В 1790 году умер Бенджамин Франклин — американский государственный деятель, ученый, один из отцов-основателей США;
в 1970 году умер Павел Луспекаев — советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР, исполнитель роли таможенника Верещагина в легендарном «Белом солнце пустыни»;
в 1989 году умер Анатолий Граник — советский режиссер игрового, документального и научно-популярного кино, сценарист;
в 1993 году умер Николай Крюков — актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР;
в 2014 году умер Габриэль Гарсиа Маркес — колумбийский писатель-прозаик, журналист, Нобелевский лауреат, автор «Ста лет одиночества».
Кто родился 17 апреля в Казахстане.
В 1954 году родился Марат Есенбаев — экс-посол Казахстана в Королевстве Таиланд (с 2013 года), в Республике Союз Мьянма по совместительству (с 2015 года).
17 апреля в православном календаре
Сегодня отмечается народный праздник Иосиф Песнопевец. Православная церковь в этот день вспоминает святого Иосифа Песнопевца, которого так прозвали в народе из-за того, что с этого дня подает голос сверчок и начинаются журавлиные песни.
День ангела
Сегодня день ангела празднуют Адриан, Георгий, Егор, Никита, Федор, Юрий и Яков.