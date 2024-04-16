Какой сегодня праздник: 17 апреля

Также сегодня праздник для всех любителей крепкого кофе — День эспрессо. Именно итальянцы посвятили этому напитку праздник. История его началась в 1938 году, когда владелец одного миланского бара Ачиль Гаджиа получил первый патент на производство кофеварок. Благодаря этому аппарату итальянцы подарили миру этот бодрящий напиток. Главный секрет его приготовления заключается в том, что горячая вода под высоким давлением пропускается через спрессованный молотый кофе. Специалисты утверждают, что в чашке эспрессо содержится меньше кофеина, чем в такой же чашке обычного кофе. В ходе исследований ученые выяснили, что эспрессо снижает риск развития болезней сердца и рака поджелудочной железы. Предельная норма составляет 8 чашек эспрессо в день. Но лучше всего ограничиться 2−3 чашками.