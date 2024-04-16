Дело дошло до «желтого кода», лето закончилось: Жителей Молдовы ждут нелегкие времена — резкое похолодание, сильные дожди и ветер

Молдавские синоптики объявили «желтый код» в связи с резким изменением погоды. Предупреждение будет действовать с 17 по 28 апреля.
По данным Госгидрометеорологической службы, 17 апреля ожидаются дожди, в северных и центральных районах сильные (15−45 л/м2), а на юге республики с грозой.
«Ветер будет усиливаться, 17 апреля в основном в юго-восточных районах, а 18 апреля изолированно на территории страны, с порывами до 54−65 км/ч. Среднедневная температура воздуха снизится на 5−10°С», — сообщили в ведомстве.
В ночь на 17 апреля ожидается до 16 градусов выше ноля. А вот в течение дня температура воздуха будет постепенно понижаться и к вечеру достигнет 11 градусов тепла.