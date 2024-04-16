Цены на клубнику доходят почти до 20 рублей за килограмм на минской Комаровке в апреле 2024

У входа на сезонный рынок цена на клубнику была 19,80 рубля. Пожалуй, именнотона максимальная по состоянию на 16 апреля 2024 года. В продаже можно найти клубнику стоимостью от 15,90 до 17,90 рубля за килограмм. Кроме того, на нескольких точках клубнику продавали и за 12 рублей за кило. Однако самая частая цена, которая встречалась на рынке во вторник — 17,90 рубля.