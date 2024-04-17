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В Ленинградской области хотят установить памятник Рериху

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости. Памятник художнику Николаю Рериху планируется установить в деревне Извара Ленинградской области, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Источник: © РИА Новости

«Скульптуру художнику и сценографу Николаю Рериху установят в деревне Извара Волосовского района», — говорится в сообщении.

В Изваре находится музей-усадьба Рериха. Усадьба принадлежала Константину Федоровичу Рериху (отцу Николая Рериха) с 1872 по 1900 год. Она была «родным гнездом» для Николая Рериха, источником его вдохновения и творчества. Извара в течение всей жизни Рериха занимала особое место.

Памятник планируется установить на территории сквера имени Рериха в деревне Извара в честь 150-летия со дня рождения великого русского художника.

Региональный союз художников определил четыре концепции памятника, которые прошли во второй этап творческого конкурса. В состав комиссии вошли представители администрации Ленинградской области, некоммерческих фондов, областного союза художников, художники и скульпторы Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Участники будут дорабатывать проекты до середины мая. Во второй половине мая планируется проведение итоговой конкурсной комиссии, которая определит победителя.

Николай Рерих родился 9 октября 1874 году в Санкт-Петербурге. Его наследие насчитывает более семи тысяч работ, в числе которых картины, мозаика, фрески, наброски и эскизы декораций. Художник основал международные культурные движения «Мир через культуру» и «Знамя Мира», был Академиком Императорской Академии художеств, успешно работал как сценограф в частности «Русских сезонов», активно участвовал в проектах по защите и возрождению русской старины. Им был разработан международный Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников — Пакт Рериха, который стал первым договором в защиту культурных ценностей как в мирное, так и в военное время.

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