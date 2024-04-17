В Ленинградской области хотят установить памятник Рериху

Николай Рерих родился 9 октября 1874 году в Санкт-Петербурге. Его наследие насчитывает более семи тысяч работ, в числе которых картины, мозаика, фрески, наброски и эскизы декораций. Художник основал международные культурные движения «Мир через культуру» и «Знамя Мира», был Академиком Императорской Академии художеств, успешно работал как сценограф в частности «Русских сезонов», активно участвовал в проектах по защите и возрождению русской старины. Им был разработан международный Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников — Пакт Рериха, который стал первым договором в защиту культурных ценностей как в мирное, так и в военное время.