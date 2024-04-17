Виноват ветер. Петербуржцы прилетели из Таиланда в Пулково, а их багаж — нет

Читатели «Фонтанки» сообщают о неприятной ситуации, в которую они массово попали по возвращении на Родину из Таиланда. Когда самолет приземлился в Пулково вечером 16 апреля, десятки людей поняли, что прилетели они без багажа.
«После 13 часов в самолете, в аэропорту держат около 100 человек без багажа, два человека еле-еле принимают заявления. Авиакомпания “Аэрофлот” не реагирует и не контактирует с пассажирами», — рассказала одна из пассажирок рейса SU629 Пхукет — Санкт-Петербург, автор фото.
Пресс-служба «Аэрофлота» комментарий на самом деле опубликовала — и даже раньше, чем пассажиры начали жаловаться.
Оказалось, багаж из самолета выгрузили в связи с сильным встречным ветром. «Аэрофлот» объясняет, что в таких условиях повышается расход топлива и потому было «принято решение об ограничении коммерческой загрузки».
«Багаж части пассажиров будет доставлен в Санкт-Петербург ближайшим рейсом транзитом через Москву. Представительство авиакомпании в аэропорту Пулково организует развоз багажа по адресам, которые указали пассажиры», — сказано в сообщении пресс-службы.
Авиакомпания сожалеет о доставленных неудобствах, отметили в «Аэрофлоте».