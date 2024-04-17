Вильфанд прогнозирует заметное потепление в Москве после выходных

«По предварительным расчетам, в понедельник заметно повысится температура и подрастет давление. Уже в ночь на понедельник температуры будут от 5 до 10 градусов тепла, а дневные — до 18 градусов, существенное повышение», — сказал он.
Метеоролог рассказал, что во второй половине дня в четверг пройдут заметные осадки, плотная облачность, воздушные массы будут перемещаться с севера и с северо-востока, а температура понизится до плюс 10−12 градусов. Кроме того, дождь будет интенсивный, он также продолжится ночью и в первой половине дня пятницы, затем температура существенно повысится до плюс 16−18 градусов, а по области — до плюс 20 градусов.
«В субботу и в воскресенье ночью температура от 0 до плюс 5 градусов. В ночь на субботу не исключены небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем воскресенья местами небольшой дождь», — сказал он, отметив, что в субботу днем температура будет на уровне 9−14 градусов выше нуля, днем воскресенья — плюс 10−15 градусов.