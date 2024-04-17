Вильфанд прогнозирует заметное потепление в Москве после выходных

Метеоролог рассказал, что во второй половине дня в четверг пройдут заметные осадки, плотная облачность, воздушные массы будут перемещаться с севера и с северо-востока, а температура понизится до плюс 10−12 градусов. Кроме того, дождь будет интенсивный, он также продолжится ночью и в первой половине дня пятницы, затем температура существенно повысится до плюс 16−18 градусов, а по области — до плюс 20 градусов.