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Вильфанд прогнозирует заметное потепление в Москве после выходных

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Ночные температуры в выходные дни в Москве могут опуститься до нуля градусов, при этом ночью понедельника резко потеплеет до плюс 10 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 36% 761 мм рт. ст. +21°
Источник: Агентство «Москва»

«По предварительным расчетам, в понедельник заметно повысится температура и подрастет давление. Уже в ночь на понедельник температуры будут от 5 до 10 градусов тепла, а дневные — до 18 градусов, существенное повышение», — сказал он.

Метеоролог рассказал, что во второй половине дня в четверг пройдут заметные осадки, плотная облачность, воздушные массы будут перемещаться с севера и с северо-востока, а температура понизится до плюс 10−12 градусов. Кроме того, дождь будет интенсивный, он также продолжится ночью и в первой половине дня пятницы, затем температура существенно повысится до плюс 16−18 градусов, а по области — до плюс 20 градусов.

«В субботу и в воскресенье ночью температура от 0 до плюс 5 градусов. В ночь на субботу не исключены небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем воскресенья местами небольшой дождь», — сказал он, отметив, что в субботу днем температура будет на уровне 9−14 градусов выше нуля, днем воскресенья — плюс 10−15 градусов.