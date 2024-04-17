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Дуров заявил, что не верит в безопасность американских платформ

Об этом он заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, который отметил, что в Соединенных Штатах шпионаж оправдывается безопасностью.

Источник: AP 2023

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что не верит в безопасность платформ, разработанных в США.

«Знаете, это прозвучит смешно, но я по умолчанию предполагаю, что устройства, которыми я пользуюсь, могут быть взломаны. Да, потому что вы все равно будете использовать iPhone или телефон Android. И теперь, после испытанного в США, я очень мало верю в платформы, разработанные в США, с точки зрения безопасности», — сказал он.

Сам Карлсон отметил, что в США шпионаж оправдывается безопасностью. «Вы предполагаете, что безопасность — это конфиденциальность, мое право не подвергаться слежке. Но правительство описывает слежку за вами как безопасность», — добавил журналист.

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