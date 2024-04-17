«Библионочь-2024» в Воронеже: расписание, программа

Библиотеки Воронежа приготовили для горожан масштабную программу «Библионочи». В этом году Всероссийская акция проходит
ПРОГРАММА БИБЛИОНОЧИ В ВОРОНЕЖЕ.
19 АПРЕЛЯ.
Модельная библиотека № 32 имени Троепольского (ул. Плехановская, 15).
Здесь воронежцев ждут библиосумерки «Модель читающей семьи» (или МЧС). В программе МЧС предусмотрены разнообразные практики привлечения к книге. Костюмированное представление вовлечет детей в поиски бабушки из сказки «Красная Шапочка». Взрослых ждет интенсив от коуч-сказителей, которые научат взаимодействию с нейросетями и искусственным интеллектом. В программе также мастер-классы по изготовлению оберегов, хранящих в себе секреты и сакральный смысл народной мудрости. Начало в 17.00, 12+
Библиотека № 19 имени Прасолова (ул. Шишкова, 63).
В этой библиотеке библионочь пройдет в стиле семейного триллера «Семья решает». В битвах за семейное наследство все средства хороши — манипуляции, подкуп, разборки, сплетни, интриги, «шумные соседи» и расследования преступления. В программе: семейные саги и детективные истории, криминалистика и ДНК-тесты, фотозона «Семейный портрет». Начало в 17.00, 16+
Центральная городская детская библиотека имени Маршака (ул. Молодогвардейцев, 7).
Детская библиотека приглашает в семейное квест-путешествие «Тайны сказочных историй», участники которого соберут сказочные артефакты. Весь вечер детей будут развлекать герои из русских народных сказок. В программе: театрализованное представление «Избушка Бабы-Яги», ребусы, головоломки и загадки «В гостях у Василисы Премудрой», мастер-класс «Моя дружная семья», игра-викторина «Секреты лесной Кикиморы», литературный конкурс «Создатели сказочных историй», пантомима-игра «Рассмеши принцессу», арт-игра «Один в один». Начало в 17.00, 6+
Модельная библиотека № 25 имени Пескова (ул. Защитников Родины, 2а).
Здесь пройдут библиосумерки «Вот оно какое, наше детство!». Участникам предлагают отказаться от гаджетов и погрузиться в атмосферу до эры интернета. Есть ли жизнь без телефона? Как выжить без бота-навигатора? Каким было детство родителей, когда не было компьютеров? Какими книгами и играми было наполнено дворовое советское детство? Обо всем этом можно узнать в это вечер. В программе: игровая площадка на свежем воздухе с играми из советского детства, видеосалон «Диафильмы», конкурсы и викторины «Наш семейный КВН». Начало в 16.00, 6+
Библиотека № 39 имени Корольковой (ул. Цимлянская, 6).
Самое главное библиотечное событие года в библиотеке, которая славится сказочными традициями, унаследованными от известной воронежской сказительницы Анны Корольковой, будет пропитано сказочным духом. Во время библиосумерок «Чтение — дело семейное» Комната сказок, которая располагается на втором этаже библиотеки, станет декорацией для актеров.
На других локациях оживут герои русских народных сказок, произведений Чуковского, а также приключения Алисы в Стране Чудес. В пространствах «Семейный самовар» и «Искусница» гостям предложат мастер-классы по изготовлению розы для украшения домашнего интерьера, обережной куклы. Самых маленьких ждут подвижные игры, хороводы и викторины. Начало в 17.00, 6+
Библиотека № 10 (ул. Туполева, 50).
Здесь пройдут библиосумерки «Семейное чтение». В программе «Семейные ценности в сказках Пушкина» каждый сможет оказаться и режиссером, и актером, и зрителем в локациях по кукольному и пальчиковому экспесс-театру. В локации «Мультяшная семья» ребята научатся делать мультфильмы. В локации «Читаем с логопедом» педагог даст рекомендации юным читателям. Также в программе вечера множество игр, работа выставки и фотозоны. Начало в 15.00, 0+
Библиотека № 9 им. А. Жигулина (Ленинский пр., 149).
Участников вечера «Книжное зазеркалье» ждет встреча с главными героями книги Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес». В компании Кролика, безумного Шляпника, Королевы и Чеширского кота можно будет смастерить шляпу, отгадать загадки и поиграть в шашки. Малышей займут на представлении иммерсивного театра кукол «Сказочная карусель». В семейной мастерской Марьи-искусницы научат делать забавных домашних питомцев из простых материалов и закладки для любимых книг. Весь вечер гостей будут занимать костюмированные герои детских книг — Баба Яга, Айболит, Фрекен Бок, Карлсон. Начало в 17.00, 6+
Центральная библиотека имени Платонова (ул. Фридриха Энгельса, 14).
«13-я Библионочь в “Платоновке”, или Нехорошая квартира» — под таким названием пройдет вечерний интерактив по мотивам сатирических произведений 20−30-х годов XX века в Платоновской библиотеке. В программе театрализованный иммерсив с героями произведений Михаила Булгакова, Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Юрия Олеши, Михаила Зощенко. На время библиотека превратится в литературную коммунальную квартиру и воронежцам придется пройти школу выживания в коммуналке. Посетителей ждут ведьмы на общей кухне, логопеды из компании «Абырвалг», следственный комитет по делу об ограблении Антона Семеныча Шпака и исчезновению Степы Лиходеева, агитбригада Швондера, преподаватель риторики Эллочка-Людоедка, игры с наследником Тутти, посиделки на лестничной клетке, насмешки Зощенко и фокусы неразлучной парочки — Коровьева и Бегемота. Путешествие в булгаковский Воронеж начнется в 20.00 и продлится до полуночи. 16+
Специальная библиотека для слепых имени Короленко (ул. Свободы, 8).
В 11.00 начнет работу театрализованная литературная площадка «Сказки из бабушкиного сундука». В 12.00 стартует программа «Традиции семейного чтения» и викторина «Моя семья — мое богатство». В 13.00 начнется познавательно-развлекательная программа «Семья — источник вдохновения». В 15.00 можно поучаствовать в мастер-классе по изготовлению бумажных зонтиков.
20 АПРЕЛЯ.
Библиотека № 2 имени А. Кольцова (ул. Карла Маркса, 61).
В программе «Библиопрочтение» арт-вернисаж «Золото русской поэзии» художницы Елизаветы Пинахиной по творчеству Пушкина, Лермонтова, Никитина, модный показ литературных героев «Чей туфля? Мой туфля!» и веселые старты в сапогах-скороходах, викторина «Гуляют кошки по страницам», арт-пространство «Музыкально-литературный джем» с обзором музыкальных произведений в разных литературных жанрах, путешествие по истории взаимосвязи литературы, музыки и народного творчества, мини-экскурсия «Пушка» Петра Великого. Начало в 16.00, 6+
Никитинская библиотека (пл. Ленина, 2).
В «Никитинке» любителей чтения ждет насыщенная программа, акцент в которой сделан на традиционную культуру и семейные ценности.
В 17.00 в холле первого этажа устроят террторию семейного чтения — здесь посетителей ждут книжные выставки, коллекция закладок, сказочная фотозона. В «семейной игротеке» на первом, втором и третьем этажах пройдут викторины и конкурсы, квизбук «Играем в классиков», краеведческая игра-бродилка по знаковым местам Воронежа, интеллектуальная игра «Квиз по-семейному», викторина «От преданий до традиций: семейные обряды народов мира», а также литературное лото.
В 17.00 в лекционном зале библиотеки состоится лекция-концерт «О чем рассказывает народная песня. Шедевры южнорусского фольклора о многовековых семейных традициях» — участники фольклорного ансамбля «Воля» под руководством Галины Сысоевой познакомят с уникальной песенной традицией и обрядово-бытовой культурой Черноземья.
В 17.00 в в комнате 104 покажут литературную композицию «Да здравствует Жизнь!», посвященную творчеству Надежды Тэффи. Лучшие рассказы «королевы смеха» прозвучат в исполнении Марии Дюжинковой, Евгении Тевяшовой и воспитанников театральной студии «Пластилин».
В 17.30 в комнате 301 пройдет читка пьесы Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца» в исполнении актера Камерного театра Андрея Мирошникова.
В 19.00 в комнате 101 начнется показ фильма «Чебурашка», а в лекционном зале покажут спектакль «Пушкин. Начало», который подготовили юные артисты театральной студии. 12+
Юношеская библиотека имени Кубанева (ул. Никитинская, 32).
В «Кубаневке» гостей библиотеки ждут встречи с творческими людьми, выставки, мастер-классы и лекции.
В 12.30 пройдет беседа «Повесть о Петре и Февронии Муромских», которую завершит мастер-класс по изготовлению куклы «Неразлучники». В 13.45 с лекцией «Семья и быт славян
В 14.00 начнется лекция Романа Пахомова «Семья в период верхнего палеолита». Он расскажет, как обустраивал свой быт первобытный человек, какой была семья у палеолитических охотников и собирателей. На мастер-классе участники освоят приемы создания древних орудий труда — скребков, резцов и украшений.
В 15.00 выступит поэтесса Эльвира Пархоц с творческой программой «Луговое окно». В 15.00 пройдет литературный квиз «Читай и выигрывай».
В 16.00 психолог Татьяна Письменная проведет «Библиотерапию» — тренинг, как с помощью чтения книг можно сделать жизнь эффективнее, радостнее и успешнее. В 17.00 пройдет лекция «Как вырастить в себе читателя?».
В 18.15 начнется лекция Бориса Хорошилова «Жгучая тайна близости. Влечение и любовь в новеллах Стефана Цвейга». 16+
Областная детская библиотека (ул. Театральная, 19).
Здесь будут работать две площадки — для детей и подростков. В программе веселый праздник «Книга наш семейный друг», участники ответят на вопросы викторины и поиграют в интерактив с элементами театрализации.
Маленьких читателей ждет пиратская вечеринка с воронежской детской писательницей Еленой Чертовой. Автор стихов и сказок расскажет о своих книгах и прочитает несколько интересных историй.
На мастер-классе по изготовлению куклы-оберега «Счастья вашему дому!» гости смогут своими руками создать тряпичную куклу «Веснянка» и узнают, почему эта игрушка приносит радость и счастье. Подростков ждет литературное лото. Ребята вспомнят приключения любимых героев из книги Эдуарда Успенского «Старые и новые истории о Простоквашино».
А еще запланирована игра по книге Александры Литвиной «История старой квартиры». Участники узнают о жизни обитателей тихого московского дома. Рассматривая мебель, одежду, посуду, получат представление о том, что было важно для людей другой эпохи.
Выбрать, что почитать, гостям библиотеки помогут книжные выставки. Начало в 15.00, 6+