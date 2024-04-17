«Библионочь-2024» в Воронеже: расписание, программа

Здесь пройдут библиосумерки «Вот оно какое, наше детство!». Участникам предлагают отказаться от гаджетов и погрузиться в атмосферу до эры интернета. Есть ли жизнь без телефона? Как выжить без бота-навигатора? Каким было детство родителей, когда не было компьютеров? Какими книгами и играми было наполнено дворовое советское детство? Обо всем этом можно узнать в это вечер. В программе: игровая площадка на свежем воздухе с играми из советского детства, видеосалон «Диафильмы», конкурсы и викторины «Наш семейный КВН». Начало в 16.00, 6+